Байден высмеял деловые способности Маска

Президент США Байден высмеял деловые способности Илона Маска

Президент США Джо Байден высмеял деловые способности основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска во время выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, предприниматель ранее призывал лишить финансирования Национальное общественное радио США (NPR). «Самый лучший способ заставить Национальное общественное радио исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил. И это в большей степени правда, чем вы думаете», — сказал американский лидер.

Ранее основатель и экс-глава Twitter Джек Дорси раскритиковал покупку компании Маском. По данным Bloomberg, бизнесмен, который изначально положительно оценивал сделку по покупке Twitter, поменял свою точку зрения. Помимо этого, в своих соцсетях он отмечал, что с приходом Маска в компанию «все пошло не так».

Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 года. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.