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11:00, 18 июня 2023Силовые структуры

Педофил-рецидивист изнасиловал российскую школьницу в парке

Педофил-рецидивист изнасиловал 11-летнюю школьницу в парке «Царицыно» в Москве, он пойман

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Москве педофил-рецидивист напал на гулявшую в парке 11-летнюю школьницу и изнасиловал. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Преступление было совершено днем в «Царицыно». После нападения насильник скрылся.

Девочка вернулась домой, и там ей стало плохо. Родные вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировали ребенка. Тогда стало известно об изнасиловании.

Полиция оперативно установила личность педофила. Им оказался 50-летний мужчина, проживающий недалеко от парка в районе Западное Бирюлево. Его задержали в квартире.

В отношении него возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Полицейские установили, что у него в прошлом шесть судимостей за аналогичные преступления.

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    Любовь Ширижик
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