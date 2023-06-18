Появилось видео переговоров с захватчиком заложников в банке Астаны

Очевидцы сняли на видео переговоры с мужчиной, захватившим заложников в банке Астаны

Появилось видео переговоров с мужчиной, захватившим заложников в одном из банков Астаны. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

О ЧП в столице Казахстана стало известно ранее 18 июня. Мужчина ворвался в здание Kaspi Bank напротив ТРЦ «Керуен» и заперся изнутри вместе с посетителями. Предположительно, он вооружен.

На записи слышно, как к мужчине обращаются фразой «нет, никто не говорит, что ты шутишь», и просят его отпустить девушек.

По данным Mash, захватчик требует перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение дает три часа, иначе угрожает убить семь девушек и одного охранника. К зданию банка прибыл спецназ.

