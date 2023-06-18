Песков заявил о стремлении России сохранить каналы общения с Европой

Песков: разделяем призывы Шольца, Макрона о необходимости сохранять каналы общения с РФ

Москва разделяет призывы канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять контакты с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

По его словам, государства должны иметь каналы общения, Москва стремится их сохранять. «Мы разделяем эту точку зрения. Президент РФ Владимир Путин готов к любым контактам, ради дела, ради решения наших проблем. Он открыт к диалогу», — указал представитель Кремля. Он уточнил, что конкретных предложений от европейских стран пока не поступало.

Ранее Путин заявил о готовности России мирно урегулировать конфликт на Украине. Глава государства заявил об открытости России к политико-дипломатическому решению конфликта.