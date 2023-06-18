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05:14, 18 июня 2023Бывший СССР

Российские войска сорвали попытку атак ВСУ на запорожском направлении

Минобороны: российские войска сорвали попытку атак ВСУ на запорожском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска сорвали попытку атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.

«На запорожском направлении сорвана атака противника, наступавшего силами до роты при поддержке танков в районе Левадного. Отражена атака на населенный пункт Пятихатки», — уточнил представитель Минобороны.

По словам Чехова, украинские военные потеряли более десятка танков, бронированные машины, также они понесли потери личного состава.

Он добавил, что российская авиация нанесла огневое поражение по позициям ВСУ, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты беспилотники «Валькирия» и «Лелека».

Чехов проинформировал, что группировка «Восток» нанесла огневое поражение украинским войскам при попытке наступления в районе Урожайного.

Также в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия поразила гаубицу М-777 в районе Шахтерского, а также живую силу и бронемашины в районе Новодонецкого.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что на ореховском направлении в Запорожской области началось наступление Вооруженных сил Украины, активность противника резко усилилась, идут боестолкновения с применением большого количества бронетехники и подразделений.

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    Марина Совина
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