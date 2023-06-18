Стали известны подробности о заложниках в отделении банка в Астане

В захваченном мужчиной отделении банка в Астане находятся сотрудники, клиентов нет

В захваченном мужчиной в Астане отделении банка находятся только сотрудники, клиентов там нет. Такие подробности со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения приводит РИА Новости.

О ЧП стало известно ранее 18 июня. Мужчина ворвался в здание Kaspi Bank напротив ТРЦ «Керуен» и заперся изнутри вместе с посетителями. Уточнялось, что он может быть вооружен. В сети публиковали видео с места происшествия, на которой с ним беседуют переговорщики.

Дополнение: Спецназ освободил всех заложников из банковского отделения в столице Казахстана, сообщили в МВД.

Захватчик требовал перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся.