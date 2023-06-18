Силовики начали штурмовать банк с заложниками в Астане

Силовики начали штурмовать отделение Kaspi Bank в Астане, освобождая заложников

Силовики начали штурмовать отделение Kaspi Bank в Астане, которое ранее, взяв нескольких человек в заложники, захватил мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал КазТАГ.

Отмечается, что в начале штурма правоохранителям удалось освободить четверых заложников.

О захвате отделения банка в казахстанской столице стало известно 18 июня. Сообщалось, что мужчина ворвался в помещение финансовой организации напротив ТРЦ «Керуен» и заперся изнутри вместе с находящимися там сотрудниками.

После этого он потребовал перевести активы банка детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение условий захватчик дал три часа и пригрозил в противном случае расправиться с заложниками.