Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:48, 18 июня 2023Бывший СССР

Силовики начали штурмовать банк с заложниками в Астане

Силовики начали штурмовать отделение Kaspi Bank в Астане, освобождая заложников

Кадр: Telegram-канал SHOT

Силовики начали штурмовать отделение Kaspi Bank в Астане, которое ранее, взяв нескольких человек в заложники, захватил мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал КазТАГ.

Отмечается, что в начале штурма правоохранителям удалось освободить четверых заложников.

О захвате отделения банка в казахстанской столице стало известно 18 июня. Сообщалось, что мужчина ворвался в помещение финансовой организации напротив ТРЦ «Керуен» и заперся изнутри вместе с находящимися там сотрудниками.

После этого он потребовал перевести активы банка детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение условий захватчик дал три часа и пригрозил в противном случае расправиться с заложниками.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Спецназ освободил заложников из отделения банка в Астане
    Генсек НАТО назвал залог успешного для Украины проведения переговоров с Россией
    Силовики начали штурмовать банк с заложниками в Астане
    Москвичка впала в кому после пластической операции
    Стали известны подробности о заложниках в отделении банка в Астане
    Военный эксперт рассказал об эффективности российского вооружения в зоне СВО
    Послание от соседа жителю Подмосковья восхитило пользователей сети
    Власти Курской области ответили на вопрос о возможности вторжения ВСУ в регион
    Захватчик банка в Астане приставил пистолет к голове одной из заложниц
    В результате ДТП в Турции пострадали шестеро российских туристов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.