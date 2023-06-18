В офисе Зеленского раскрыли тактику контрнаступления ВСУ

Глава офиса Зеленского Подоляк: ВСУ увеличивают интенсивность огня по разным направлениям

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о тактике, которой следуют Вооруженные силы страны (ВСУ) при проведении контрнаступления. Об этом он высказался в эфире телеканала «FreeДом», запись трансляции опубликована на YouTube.

Подоляк раскрыл тактику контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что украинские войска постепенно увеличивают интенсивность огня по разным направлениям. Кроме того, операция будет формироваться, также вырастет количество ударов.

«На первичном этапе проводятся следующие мероприятия — формовочные операции по разным направлениям. Это увеличение интенсивности огня по тыловому довольствию. Чтобы уменьшить общие оборонные возможности российской группировки. И ясно, что интенсивность будет нарастать», — объяснил он.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вооруженные силы страны уже ведут контрнаступление. Он не привел подробности действий, но отметил, что «мы обязательно это все будем ощущать».