Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:32, 18 июня 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского раскрыли тактику контрнаступления ВСУ

Глава офиса Зеленского Подоляк: ВСУ увеличивают интенсивность огня по разным направлениям
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о тактике, которой следуют Вооруженные силы страны (ВСУ) при проведении контрнаступления. Об этом он высказался в эфире телеканала «FreeДом», запись трансляции опубликована на YouTube.

Подоляк раскрыл тактику контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что украинские войска постепенно увеличивают интенсивность огня по разным направлениям. Кроме того, операция будет формироваться, также вырастет количество ударов.

«На первичном этапе проводятся следующие мероприятия — формовочные операции по разным направлениям. Это увеличение интенсивности огня по тыловому довольствию. Чтобы уменьшить общие оборонные возможности российской группировки. И ясно, что интенсивность будет нарастать», — объяснил он.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вооруженные силы страны уже ведут контрнаступление. Он не привел подробности действий, но отметил, что «мы обязательно это все будем ощущать».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    «И у этого человека в руках ядерное оружие». Зампред Совбеза России Медведев раскритиковал заявления Байдена
    Госсекретарь США прибыл с визитом в Китай
    В офисе Зеленского раскрыли тактику контрнаступления ВСУ
    Врач поставил точку в вопросе о наследственности алкоголизма
    Российская компания поуправляет «Стерхом» из космоса
    Многодетная семья в российском регионе осталась без крова из-за обстрела ВСУ
    В Косово полицейские избили двух сербских подростков
    В Германии обвинили министров в работе на Украину
    На Западе указали на предпринятые Россией меры для изменения ситуации на Украине
    Украинский пленный рассказал о командующих ВСУ военных США и Польши
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.