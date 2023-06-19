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06:03, 19 июня 2023Путешествия

Полька рассказала о культурном шоке в «маленькой Москве»

Туристка из Польши пожаловалась на россиян в Аланье и назвала ее район «маленькой Москвой»

Фото: Martin Siepmann / imageBROKER.com / Global Look Press

Жительница Польши Малгожата рассказала о пережитом культурном шоке после посещения района Махмутлар турецкой Аланьи, который она назвала «маленькой Москвой». Ее письмо опубликовано на портале Onet.

Как рассказала женщина, приехав в район, она повсюду наблюдала надписи на кириллице. «На каждой вывеске, блоке, рекламе, плакате. Каждая остановка и магазин оклеены плакатами, рекламирующими концерт какого-то артиста, кого? Понятия не имею, там нет ни слова по-турецки, по-английски», — поделилась она. Полька призналась, что турецкий язык на «странном» базаре в этом районе она не слышала. «Я чувствую себя странно. Неудобно. Везде я слышу «dziewuszka», «priwiet», «zdrast» и какие-то другие слова, которые я совершенно не понимаю», — пожаловалась Малгожата.

Также женщина рассказала историю, которая произошла с ней на рынке, когда она решила купить футболку с фамилией польского футболиста Роберта Левандовского. Как рассказала Малгожата, она спросила цену по-английски, а ответили ей по-русски. «Я показываю ему, что это ведь Левандовский, поляк, и я тоже полячка. Да, да, десять евро. У меня закипает кровь, пусть засунет себе в сумку эти футболки», — заявила она. Устав от обращений на русском языке, полячка, по ее признанию, «убежала» с базара.

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    Марина Совина
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