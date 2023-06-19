Молдавию обвинили в превращении в анти-Россию

Депутат Госдумы Журавлев заявил, что власти Молдавии превращают свою страну в анти-Россию

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что власти Молдавии превращают свою страну в анти-Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Так депутат прокомментировал решение Конституционного суда (КС) Молдавии о запрете оппозиционной партии «Шор».

«Молдавия стремительно повторяет украинский путь по превращению страны в анти-Россию», — заявил он. По словам Журавлева, после того как к власти пришла Майя Санду, в стране немедленно начались репрессии против всех политических сил, которые взаимодействовали с Москвой.

Депутат назвал Молдавию беднейшей страной Европы. По его словам, средняя зарплата в стране едва покрывает коммунальные услуги. Он заявил, что власти Молдавии с подачи США отказалась от дешевого российского газа. Журавлев подчеркнул, что любые попытки местных жителей протестовать «немедленно называются организованными Россией».

«Зато когда американский президент [Джо] Байден побывал в Польше, он особое внимание уделил Майе Санду и даже по-отечески потрепал ее по голове. Это пока главное ее политическое достижение», — сказал он.

Ранее вице-председательница партии «Шор» Марина Таубер назвала решение о запрете объединения опасным прецедентом. «С этого дня еще много партий будут закрыты. Для этого достаточно быть против президента Майи Санду», — сказала она.

19 июня Конституционный суд Молдавии признал деятельность партии незаконной. По словам главы КС Николая Рошки, «Шор» считается распущенной уже на момент оглашения решения.