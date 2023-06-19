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01:55, 19 июня 2023Бывший СССР

На Украине назвали число забранных соцслужбами Европы украинских детей

Суслова: в Европе зафиксировали 240 случаев, когда украинских детей забирали соцслужбы

Представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова назвала число украинских детей, забранных из семей социальными службами Европы. Об этом она рассказала в интервью «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр иноагентов).

По словам Сусловой, всего в европейских странах зафиксировали 240 подобных случаев. В качестве примера она привела ситуацию, когда мать ребенка вынуждена остаться на Украине из-за работы, а бабушку с ребенком эвакуировали. «У бабушки нет доверенности на представление интересов ребенка и она не считается по европейскому законодательству родственницей этого ребенка», — объяснила она.

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    Марина Совина
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