Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:22, 28 апреля 2023Мир

Полянский рассказал об обращении украинских беженок за помощью к России

Полянский заявил, что беженки с Украины в Европе просили Россию помочь в возвращении детей
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Украинские беженки, временно проживающие в европейских странах, обращались в постпредство России при ООН за помощью в возвращении своих детей, отобранных местными властями. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в начале апреля Россия провела неформальное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, в ходе которого, в частности, была затронута тема изъятия детей властями европейских государств у украинских беженок. «Мы получили очень много обращений с просьбой помочь, причем не только от украинских беженок. Стало очевидно, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация — это системная европейская проблема, которую на Западе, разумеется, не хотят замечать», — написал Полянский.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии
Зеленский отказался озвучить задачи нового посла Украине в Китае
Польский генерал назвал преимущество России перед Украиной
Полянский рассказал об обращении украинских беженок за помощью к России
В России рассказали о попытках ВСУ восстановить Антоновский мост в Херсоне
Кадыров рассказал об отправке добровольцев в зону спецоперации
Российский дипломат опроверг заявления о насильной депортации украинских детей
Евросоюз разработал механизм введения санкций против оппозиции Молдавии
«Факел» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Минфин подготовит новые предложения по НДФЛ для работающих из-за границы россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.