Полянский рассказал об обращении украинских беженок за помощью к России

Полянский заявил, что беженки с Украины в Европе просили Россию помочь в возвращении детей

Украинские беженки, временно проживающие в европейских странах, обращались в постпредство России при ООН за помощью в возвращении своих детей, отобранных местными властями. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в начале апреля Россия провела неформальное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, в ходе которого, в частности, была затронута тема изъятия детей властями европейских государств у украинских беженок. «Мы получили очень много обращений с просьбой помочь, причем не только от украинских беженок. Стало очевидно, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация — это системная европейская проблема, которую на Западе, разумеется, не хотят замечать», — написал Полянский.