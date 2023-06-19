В Германии загорелся крупный парк развлечений и отдыха «Европа-парк»

В федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии в понедельник, 19 июня, начался пожар в крупном парке развлечений и отдыха «Европа-парк». Об этом сообщает nt-v.

Отмечается, что возгорание произошло недалеко от коммуны Руст около 16:40 по местному времени (17:40 мск). На месте дежурят полиция и спасательные службы.

Оперативные службы указывают, что ситуация под контролем. На данный момент о пострадавших ничего не известно.

18 июня сообщалось, что филиппинский паром, на борту которого находилось 120 человек, загорелся в море. По данным Associated Press, пожар на судне начался ранним утром в воскресенье, когда оно следовало из филиппинской провинции Сикихор в провинцию Бохол. В этот момент на борту находились 65 пассажиров и 55 членов команды.