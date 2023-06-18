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09:39, 18 июня 2023Мир

Филиппинский паром с более чем сотней человек на борту загорелся в море

AP: перевозивший 120 человек филиппинский паром загорелся в море

Фото: Philippine Coast Guard / AP

Филиппинский паром, на борту которого находилось 120 человек, загорелся в море. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя местной береговой охраны.

Как пояснил собеседник агентства, пожар на судне начался ранним утром в воскресенье, когда оно следовало из филиппинской провинции Сикихор в провинцию Бохол. В этот момент на борту находились 65 пассажиров и 55 членов команды.

Для тушения пожара и эвакуации людей к парому были направлены два судна. Ликвидировать возгорание удалось спустя пять часов после его начала. При этом и пассажиры, и члены команды были спасены и в настоящее время находятся в безопасном месте.

Что стало причиной пожара, а также другие детали произошедшего не уточняются.

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    Варвара Кошечкина
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