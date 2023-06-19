Экс-президент Молдавии предрек запрет правящей партии страны за узурпацию власти

Экс-президент Молдавии Додон предрек запрет правящей партии страны за узурпацию власти

Запрет правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» предрек экс-глава страны Игорь Додон, передает РИА Новости.

По его словам, партия президента республики Майи Санду уничтожает оппозицию с помощью Конституционного суда (КС), однако в будущем политсила сама попадет под запрет.

«Власть партии "Действие и солидарность" будет осуждена за узурпацию власти в государстве и за политические преступления. Ничто не вечно, и мы наблюдаем начало конца этого безответственного руководства», — убежден Додон.

Ранее КС Молдавии признал незаконной деятельность одной из крупнейших оппозиционных партий страны «Шор». Глава КС Николай Рошка уточнил, что партия считается распущенной уже на момент оглашения решения.