Полиция конфисковала у заключенных двух свиней и 12 боевых петухов

Полиция Эквадора провела рейд в тюрьме строгого режима и нашла двух свиней и 12 петухов

Полиция Эквадора провела рейд в одной из тюрем строгого режима и сделала много необычных находок. Об этом сообщает агентство Reuters.

Полиция латиноамериканской страны в сотрудничестве со спецназом устроила обыск в тюрьме «Беллависта» в городе Санто-Доминго. Правоохранители конфисковали у заключенных две дюжины колюще-режущих предметов, 26 электрических приспособлений, двух свиней и 12 боевых петухов.

Об этом полицейские сообщили на официальных страницах в соцсетях без дополнительных комментариев о том, как найденные животные попали в тюрьму.

Тюрьмы Эквадора известны ужасными условиями содержания и высоким уровнем насилия.

Ранее сообщалось, что арестованный полицией мужчина из Индии смог сбежать через окно в туалете движущегося поезда. Это произошло, когда преступника конвоировали в город, где он с сообщником украл золото.