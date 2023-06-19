Вероятность подготовки заговора в Польше для свержения Лукашенко оценили

Политолог Прейгерман усомнился в подготовке заговора против Лукашенко в Польше

Вероятность подготовки заговора в Польше для свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко уехавшими из республики оппозиционерами мала, считает политолог, директор совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему это выглядит сомнительно.

«За последний год было много сюжетов с этим связано. Сейчас это непосредственно связывают с BYPOL, а у них в последние две недели огромный внутренний кризис и скандал. Сейчас они фактически разъединены, и создано уже два BYPOL. Даже на основании этого сложно всерьез воспринимать перспективы, которые могут быть связаны с подготовкой вооруженных формирований. С точки зрения масштабов этих формирований, я думаю, ничего сверхъестественного они из себя не представляют», — оценил ситуацию специалист.

Вопрос о масштабах доподлинно не имеет ответа, но, скорее всего, это реальность медийная, чем военная Евгений Прейгерман белорусский политолог

По словам Евгения Прейгермана, с начала боевых действий на Украине тема восстания против Лукашенко периодически возникает в информационном поле.

«Были ссылки на некоторые образования, которые воюют на стороне Украины. Их лидеры публично говорили, что сейчас мы воюем здесь, а потом придем в Белоруссию, чтобы, грубо говоря, воевать с Лукашенко. Они себя называют то полком, то еще чем-то, но никто никогда не знал, о каких масштабах идет речь, сколько этих людей. В последнее время некий консенсус свелся к тому, что вряд ли там есть что-то серьезное», — заключил он.

Как сообщила газета The Times, белорусские граждане, которые были вынуждены покинуть страну и хотят вернуться обратно, готовятся к свержению президента республики.

Речь идет о сотнях человек. Тренировки устраивают члены признанной в Белоруссии экстремистской организации BYPOL. Она была создана уволившимися после протестов 2020 года белорусскими силовиками. По словам руководителя BYPOL Александра Азарова, некоторые группы обучаются уже несколько месяцев.