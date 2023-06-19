Шахназаров отреагировал на призыв Учителя представить от России фильм на «Оскар»

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что России не стоит выдвигать фильмы на премию «Оскар»

Советский и российский режиссер Карен Шахназаров заявил, что России не стоит выдвигать фильмы на кинопремию «Оскар». Его слова приводит РИА ФАН.

«Не поддерживаю. Не вижу необходимости в этих условиях участвовать в "Оскаре" российским картинам. (...) Война идет, и с нами воют Соединенные Штаты Америки — это там, где проходит "Оскар". Вам это ни о чем не говорит? На мой взгляд, не надо нам участвовать в "Оскаре"», — сказал кинематографист.

Так гендиректор концерна «Мосфильм» отреагировал на слова российского режиссера и бывшего члена Российского оскаровского комитета Алексея Учителя. Ранее он призвал Россию выдвинуть фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в 2023 году. Кинодеятель подчеркнул, что речь идет не только о политике, но и об искусстве. «Те люди, которые занимаются кино, не должны страдать от этого. Наоборот, это помогает понимать друг друга и налаживать отношения», — сообщил он в рамках Петербургского международного экономического форума.