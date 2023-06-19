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15:14, 19 июня 2023Путешествия

Сильная турбулентность покалечила стюардессу и отправила ее в больницу

Стюардесса British Airways пережила две операции из-за травмы после турбулентности

Фото: Feruzbek / Shutterstock / Fotodom

Самолет British Airways оказался в зоне сильной турбулентности, из-за чего члены экипажа получили тяжелые травмы. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, рейс следовал из Сингапура в Великобританию, когда столкнулся с волной турбулентности над Бенгальским заливом. Лайнер пришлось развернуть и посадить в аэропорту вылета. Пять членов экипажа получили травмы, покалеченную сильнее всех стюардессу отправили в больницу. Она пережила две операции — на лодыжке и бедре.

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«Мы принесли извинения клиентам за задержку их рейса и предоставили им проживание в отеле и информацию об их правах потребителей. Мы перебронируем клиентов на следующие доступные рейсы нашей и других авиакомпаний», — прокомментировали инцидент в British Airways.

В марте около 20 туристов, летевших из немецкого Франкфурта-на-Майне на остров Маврикий на борту самолета авиакомпании Condor Airlines, пострадали после попадания лайнера в сильную зону турбулентности. После приземления пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи, госпитализировали.

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    Зарина Дзагоева
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