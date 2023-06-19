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06:10, 19 июня 2023Бывший СССР

23 российских бойца уничтожили 103 морских пехотинца ВСУ

Капитан Курбанов: 23 российских бойца уничтожили 103 морских пехотинца ВСУ и подбили танк

Штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов в видео, опубликованном Минобороны РФ.

По словам Курбанова, украинские подразделения ночью пошли в контрнаступление в районе поселка Новодонецкое, но были разбиты встречным ударом штурмового отряда морской пехоты ТОФ. «23 военнослужащих нашего отряда бились против 103 морских пехотинцев 37-й одесской бригады. За три часа боя противник уничтожен», — отметил военный.

Как рассказал исполняющий обязанности командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным Ива, ВС РФ также подбили французский танк АМХ-10. Экипаж боевой машины быстро эвакуировался, однако одного раненного бойца они оставили в танке. Российские военные оказали ему медицинскую помощь и взяли в плен.

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    Екатерина Подвигина
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