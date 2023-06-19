«Торнадо-С» управляемой ракетой уничтожила HIMARS

РСЗО «Торнадо-С» Западного военного округа управляемой ракетой уничтожила HIMARS ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» Западного военного округа управляемой ракетой уничтожил американский РСЗО HIMARS в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Отмечается, что созданная на базе «Смерча» РСЗО «Торнадо-С» способна применять управляемые реактивные снаряды. Одной из таких ракет расчет точным попаданием уничтожил вражеский комплекс РСЗО. Военное ведомство опубликовало видео, на котором виден момент атаки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении заявил, что ни один полученный Киевом зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не был уничтожен военными ВС РФ. Таким образом он отреагировал на недавние слова своего российского коллеги. 16 июня президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФе, упомянул уничтожены пять комплексов Patriot под Киевом. Также он рассказал, что украинской армией в общей сложности потеряно 186 танков и 418 бронемашин различного класса.