Зеленский отреагировал на слова Путина об уничтожении пяти комплексов Patriot

Зеленский опроверг слова Путина об уничтожении пяти комплексов Patriot на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в Telegram заявил, что ни один полученный Киевом зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не был уничтожен российскими военными.

«Кто бы там в России ни рассказывал, что якобы наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают», — сказал он, отреагировав таким образом на недавние слова своего российского коллеги.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФе, упомянул, что российские военные уничтожили пять комплексов Patriot под Киевом. Также российский лидер рассказал, что украинской армией в общей сложности потеряно 186 танков и 418 бронемашин различного класса.

За месяц до этого Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении пяти пусковых установок Patriot и многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) в Киеве при помощи гиперзвуковой ракеты «Кинжал».