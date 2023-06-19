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01:18, 19 июня 2023Россия

Россиянам добавят еще один выходной

«Известия»: на Первомай россиянам выделят четыре выходных вместо одного

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В ближайшее время Минтруд опубликует проект постановления, который касается праздничных дней в 2024 году. Об этом «Известиям» рассказал глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, в 2024 году планируется к праздничной среде 1 мая еще два предыдущих дня объявить выходными. Вкупе с воскресеньем 28 апреля на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд.

При этом министр отметил, что новогодние праздники останутся полноценными, россияне вернутся к работе с 8 января.

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    Марина Совина
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