Россиянам добавят еще один выходной

«Известия»: на Первомай россиянам выделят четыре выходных вместо одного

В ближайшее время Минтруд опубликует проект постановления, который касается праздничных дней в 2024 году. Об этом «Известиям» рассказал глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, в 2024 году планируется к праздничной среде 1 мая еще два предыдущих дня объявить выходными. Вкупе с воскресеньем 28 апреля на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд.

При этом министр отметил, что новогодние праздники останутся полноценными, россияне вернутся к работе с 8 января.