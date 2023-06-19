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08:46, 19 июня 2023Россия

Россиянам добавят выходных на следующий Первомай. Стоит ли ожидать объединения майских праздников?

Глава Минтруда Котяков: в 2024 году понедельник и вторник перед 1 мая объявят выходными

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

В ближайшее время Минтруд опубликует проект постановления, который касается праздничных дней в 2024 году. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, в 2024 году планируется к праздничной среде 1 мая еще два предыдущих дня объявить выходными. Вкупе с воскресеньем 28 апреля на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд.

При этом министр отметил, что новогодние праздники останутся полноценными, россияне вернутся к работе с 8 января.

«Нерабочая» рабочая неделя

Практически каждый год в России всплывает обсуждение идеи объединить майские праздники — с 1 по 9 мая. Сторонники утверждают, что в рабочий промежуток между Днем весны и труда и Днем Победы работоспособность населения заметно снижается. К тому же, опираясь на практику длинных новогодних каникул, можно дать россиянам повод не только отдохнуть, но и попутешествовать или заняться огородными делами на дачных хозяйствах. Так, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что лучше съездить в лес на шашлыки, «чем сидеть дома зимой с салатами».

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили почти 200 тысяч интернет-пользователей и узнали, в какие дни им хотелось бы отдыхать больше. Почти две трети опрошенных россиян (60 процентов) положительно оценивают инициативу объединения майских праздников в одни большие выходные, из них 35 процентов называют причиной то, что многие все равно берут отпуска между 1 и 9 мая, а 25 процентов хотели бы реализовывать больше планов в этот период.

Противники идеи указывают на дополнительную нагрузку на экономику страны, а также на бизнес и граждан, которые зарабатывают сдельно. В частности, первый зампредседателя экономического комитета Совета федерации Иван Абрамов назвал подобное предложение чистым популизмом.

Сейчас не то время, чтобы так долго отдыхать

Иван Абрамовсенатор

Сколько стоит работать?

Также в обществе все чаще стали звучать идеи о введении в стране четырехдневной рабочей недели. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предсказал россиянам, что переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет уже в недалеком будущем. Депутат отметил, что отдельные предприятия уже работают в таком формате в рамках удаленной или неполной занятости. Кроме того, в период пандемии коронавируса это было одно из оптимальных решений по сохранению кадров и продолжению работы компаний, добавил парламентарий. Позднее Нилов уточнил, что вопрос о переходе к рабочей четырехдневке в России неактуален, речь о его законодательной проработке не идет. «Главное условие — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение», — объяснил он.

Согласно опросу сервиса трудоустройства hh.ru, большинство российских работодателей (81 процент) выступают за сокращение рабочей недели до четырех дней. Однако ввести такой график в течение ближайших трех лет в своей компании готовы только 4 процента. Основным плюсом четырехдневной рабочей недели одобрившие идею респонденты отметили уменьшение выгорания сотрудников, а минусом — необходимость снижать зарплату работникам.

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Впрочем, в мае 2023 года появилась и диаметрально противоположная инициатива. Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила установить в стране шестидневную рабочую неделю. Причем у этой идеи нашлось значительное число сторонников — две трети опрошенных сервисом «Авито Работа» россиян готовы перейти на такой график за прибавку к зарплате.

После этого Котяков заявил, что Министерство труда России не поддерживает такое изменение в Трудовом кодексе. «Если же речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки надо оплачивать», — резюмировал министр.

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    Марина Совина
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