В Госдуме уточнили информацию о переходе к четырехдневной рабочей неделе

Депутат Госдумы Нилов: вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе неактуален

Вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе в России неактуален, речь о его законодательной проработке не идет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает «Интерфакс».

Политик рассказал, что эта тема обсуждается не первый год, однако до сих пор не приобрела никаких конкретных очертаний. «Речь не идет даже о проработке такой возможности. И уж тем более — о появлении соответствующей законодательной инициативы», — уточнил он.

При этом, по информации депутата, четырехдневка уже шагает по рынку труда и без «законодательного допинга», в том числе из-за последствий пандемии коронавируса и на фоне повсеместного перехода на удаленный формат работы. В то же время он подчеркнул, что предприятиям непрерывного цикла по объективным причинам противопоказан переход к четырем рабочим дням.

«Поэтому формат четырeхдневки нуждается в исключительно синергетическом, взвешенном подходе. Здесь нет места понуждению. Исключительно естественная саморегуляция рынка труда», — заключил Нилов.

Ранее Нилов предсказал россиянам, что переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет в недалеком будущем. При этом он признал, что для некоторых направлений бизнеса такой подход приведет к прямому сокращению прибыли.