Глава Минобороны Шойгу заявил о попытках ВСУ атаковать на трех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают предпринимать попытки идти в атаку на трех направлениях. Об этом во вторник, 20 июня, заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о южно-донецком, запорожском и донецком направлениях, уточнил министр. Он сообщил, что противник задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО.

Днем ранее, 19 июня, Министерство обороны отчиталось о том, что российские войска отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении и три — на южно-донецком.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к согражданам президент Владимир Путин заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.