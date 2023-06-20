Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 20 июня 2023Россия

Шойгу заявил о попытках ВСУ атаковать на трех направлениях

Глава Минобороны Шойгу заявил о попытках ВСУ атаковать на трех направлениях

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают предпринимать попытки идти в атаку на трех направлениях. Об этом во вторник, 20 июня, заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о южно-донецком, запорожском и донецком направлениях, уточнил министр. Он сообщил, что противник задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО.

Днем ранее, 19 июня, Министерство обороны отчиталось о том, что российские войска отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении и три — на южно-донецком.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к согражданам президент Владимир Путин заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму
    В российском селе решили сменить флаг из-за схожести с запрещенной символикой
    ФСБ задержала уроженку Украины за сбор данных о военных объектах
    Российский полковник назвал ошибку ВСУ при контрнаступлении
    Сериал «Ольга» с Трояновой в главной роли исчез из онлайн-кинотеатров
    Беспилотник ВСУ сбросил сразу четыре боеприпаса на село под Курском
    Однополые браки узаконили в Эстонии
    На Украине заявили о сокрытии Зеленским правды о судьбе Залужного и Буданова
    В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр-2024 прошли обыски
    В США оценили живучесть российского Ка-52 с оторванным хвостом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.