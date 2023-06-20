Главе района Киева вручили барабан «для снятия стресса»

Главе района Киева во время выступления в Киевсовете вручили барабан «для снятия стресса»

Главе Днепровского района Киева Павлу Бабию во время выступления в Киевсовете вручили барабан «для снятия стресса», сообщил один из депутатов представительного органа украинской столицы Дмитрий Белоцерковец. Об этом сообщает Telegram-канал «Новое издание».

Ранее стало известно, что администрация Днепровского района города решила закупить барабаны из натуральной кожи, чтобы расположить их в бомбоубежищах.

Сами барабаны, по заявлению чиновников, должны были помогать в снятии стресса. Покупка могла обойтись в 900 тысяч гривен (около 24 тысяч долларов — прим. «Ленты.ру»), но после общественного резонанса от приобретения барабанов отказались.

Ранее сообщалось, что на Украине обострился конфликт между президентом Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко. Причиной их ссоры послужило состояние бомбоубежищ — выяснилось, что половина из них в Киеве закрыты или заняты посторонними организациями.