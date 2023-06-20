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21:37, 20 июня 2023Мир

В Великобритании высказались об источниках средств для восстановления Украины

Глава МИД Британии Клеверли: бизнесмены РФ должны заплатить за восстановление Украины

Фото: Ian Davidson / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что российские бизнесмены должны заплатить за восстановление Украины. Такое мнение он выразил на пресс-конференции в Лондоне, пишет ТАСС.

По словам главы британского МИД, есть «принцип естественной справедливости». «Когда значительное, возможно, преимущественное бремя восстановления должно лечь на плечи тех, кто финансировал или содействовал специальной военной операции (СВО) РФ», — высказался он об источниках денег. Таким образом дипломат ответил на вопрос журналистов о том, поддерживает ли Лондон использование «средств олигархов» на эти цели.

В марте Всемирный банк (ВБ), Европейская комиссия (ЕК), а также киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 миллиардов долларов. Осенью 2022 года она составляла 349 миллиардов долларов.

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    Марина Совина
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