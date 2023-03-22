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22:20, 22 марта 2023Мир

Оценена стоимость восстановления Украины

Всемирный банк, ЕК и Киев оценили стоимость восстановления Украины в $411 миллиардов

Фото: Reuters

Всемирный банк (ВБ), Европейская комиссия (ЕК), а также киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 миллиардов долларов, сообщает Reuters. Осенью 2022 года она составляла 349 миллиардов долларов.

По данным агентства, данная сумма в 2,6 раза выше ВВП Украины исходя из оценок за 2022 год. Отмечается, что отчет, который подготовили Украина, ВБ и ЕК, охватывает годовой период с 24 февраля прошлого года.

Стороны также подчеркнули, что Украине необходимы инвестиции для реконструкции в размере 14 миллиардов долларов. Кроме того, согласно отчету, размеры ущерба для энергосистемы страны выросли в пять раз в сравнении с оценками за июнь 2022 года.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины». По словам главы государства, во время визита в Харьков он передал мэру города соответствующую награду.

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Марина Совина
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