Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:15, 20 июня 2023Моя страна

Фрагменты бомбардировщика времен ВОВ нашли у деревни в Удмуртии

Памятник экипажу бомбардировщика времен ВОВ установят в удмуртской деревне

Фото: Лариса Буранова / Страница «Поисковое движение России» во «ВКонтакте»

Близ деревни Малые Калмаши Каракулинского района Удмуртии нашли фрагменты бомбардировщика ДБ-3Ф, который разбился там в годы Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества Ларису Буранову.

По ее словам, самолет потерпел крушение 23 марта 1942 года. Известно, что бомбардировщик был собран в Комсомольске-на-Амуре, а затем перевезен в Красноярск. Оттуда его пытались переправить в Ярославль, однако во время полета над территорией Удмуртии из-за сложных погодных условий воздушное судно задело холм и разбилось.

Фрагменты самолета удалось обнаружить поисковикам из Удмуртии и Татарстана. В настоящее время специалисты пытаются установить, кто находился на борту, и связаться с родственниками членов экипажа. На данный момент известно только имя командира — летчика Александра Колодкина из Кировской области. Двое других пилотов, предположительно, были уроженцами Красноярска и Иркутска.

Как пояснила Буранова, в деревне, близ которой были найдены обломки бомбардировщика, планируется установить памятникам членам его экипажа. «Поговорив с жителями, решили, что установим памятник в центре деревни и выбьем на нем имена... Чтобы помнили ныне живущие, чтобы знало молодое поколение, чтобы родные могли приехать и поклониться своим героям», — отметила она.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Госсекретарь США впервые за пять лет посетил Китай. О чем он договорился с Си Цзиньпином и что это значит для России?
    В России начали продавать уникальный смартфон
    Названы самые дорогие города в мире для жизни миллиардеров
    Цена на нефть рекордно выросла
    Названа возможная дата решения по включению России в черный список FATF
    Регина Тодоренко раскрыла секрет счастливого брака
    В МОК осудили главу IBA Кремлева
    Сын Байдена признал себя виновным по налоговым нарушениям
    На Украине заявили о применении беспилотника дальностью в тысячу километров
    Стало известно об обстреле российского города американскими снарядами Excalibur
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.