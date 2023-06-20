Фрагменты бомбардировщика времен ВОВ нашли у деревни в Удмуртии

Памятник экипажу бомбардировщика времен ВОВ установят в удмуртской деревне

Близ деревни Малые Калмаши Каракулинского района Удмуртии нашли фрагменты бомбардировщика ДБ-3Ф, который разбился там в годы Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества Ларису Буранову.

По ее словам, самолет потерпел крушение 23 марта 1942 года. Известно, что бомбардировщик был собран в Комсомольске-на-Амуре, а затем перевезен в Красноярск. Оттуда его пытались переправить в Ярославль, однако во время полета над территорией Удмуртии из-за сложных погодных условий воздушное судно задело холм и разбилось.

Фрагменты самолета удалось обнаружить поисковикам из Удмуртии и Татарстана. В настоящее время специалисты пытаются установить, кто находился на борту, и связаться с родственниками членов экипажа. На данный момент известно только имя командира — летчика Александра Колодкина из Кировской области. Двое других пилотов, предположительно, были уроженцами Красноярска и Иркутска.

Как пояснила Буранова, в деревне, близ которой были найдены обломки бомбардировщика, планируется установить памятникам членам его экипажа. «Поговорив с жителями, решили, что установим памятник в центре деревни и выбьем на нем имена... Чтобы помнили ныне живущие, чтобы знало молодое поколение, чтобы родные могли приехать и поклониться своим героям», — отметила она.

