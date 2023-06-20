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17:07, 20 июня 2023Бывший СССР

На Украине заявили о применении беспилотника дальностью в тысячу километров

Представитель «Укроборонпрома» Сад заявила о применении БПЛА дальностью в 1000 километров

Фото: РИА Новости

Предприятие «Укроборонпром» успешно применило собственный беспилотный летательный аппарата (БПЛА) дальностью полета в 1000 километров, заявила пресс-секретарь украинской государственной компании Наталья Сад в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС.

«После успешного применения нашего беспилотника на одну тысячу километров», — прокомментировала она выложенное фото, на котором присутствуют главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, глава Воздушных сил страны Николай Олещук и директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал два принятых Верховной Радой закона о льготах для производства БПЛА. Законы на время военного положения освобождает от НДС и пошлин комплектующие, которые предприятия ввозят в страну для ремонта и производства беспилотников.

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    Алевтина Запольская
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