На Украине заявили о применении беспилотника дальностью в тысячу километров

Представитель «Укроборонпрома» Сад заявила о применении БПЛА дальностью в 1000 километров

Предприятие «Укроборонпром» успешно применило собственный беспилотный летательный аппарата (БПЛА) дальностью полета в 1000 километров, заявила пресс-секретарь украинской государственной компании Наталья Сад в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС.

«После успешного применения нашего беспилотника на одну тысячу километров», — прокомментировала она выложенное фото, на котором присутствуют главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, глава Воздушных сил страны Николай Олещук и директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал два принятых Верховной Радой закона о льготах для производства БПЛА. Законы на время военного положения освобождает от НДС и пошлин комплектующие, которые предприятия ввозят в страну для ремонта и производства беспилотников.