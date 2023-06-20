Зеленский подписал законы о льготах для производства беспилотников

Президент Украины Зеленский подписал два закона о льготах для производства беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два принятых Верховной Радой закона о льготах для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Законы на время военного положения освобождает от НДС и пошлин комплектующие, которые предприятия ввозят в страну для ремонта и производства БПЛА.

Ранее Министерство обороны Украины заказало у немецкой компании Quantum-Systems еще 300 новых разведывательных беспилотников среднего радиуса действия типа Vector.