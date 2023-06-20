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19:38, 20 июня 2023Экономика

Cisco решил ликвидировать «дочку» в России

«Федресурс»: разработчик сетевого оборудования Cisco ликвидирует одну из «дочек» в России

Фото: Felix Zahn / Globallookpress.com

Крупный международный разработчик сетевого оборудования Cisco принял решение ликвидировать одну из дочерних компаний в России. Об этом свидетельствуют данные портала «Федресурс».

Речь идет о компании «Сиско Системс». В России организация отвечала за обслуживание оборудования.

У американской компании есть и второе юрлицо в стране — компания «Сиско Солюшенз», которая занималась дистрибуцией и продажами. Данные о прекращении существования второй «дочки» Cisco пока отсутствуют.

В отчетах за 2022 год обе компании отчитались об уничтожении в январе материально-производственных запасов в общей сложности почти на три миллиарда рублей. Причиной стало прекращение продаж и услуг и приостановки действия лицензий Cisco, а также невозможности реэкспорта продукции.

Cisco объявила о решении прекратить свою деятельность в России и Белоруссии 23 июня 2022 года. При этом корпорация объявила о приостановке всех бизнес-операций в указанных странах еще в марте на фоне начала боевых действий на Украине.

В октябре в СМИ появилась информация о том, что американский разработчик рассматривает вариант возобновления поставок в Россию. Однако позже эти сообщения были опровергнуты.

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    Мария Грушко
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