Cisco решила прекратить свою деятельность в России и Белоруссии
Американская компания Cisco, разрабатывающая сетевое оборудование, приняла решение прекратить свою деятельность в России и Белоруссии, пишет Reuters.
Отмечается, что корпорация объявила о приостановке всех бизнес-операций в указанных странах еще в марте на фоне событий на Украине.
Ранее стало известно, что Nike окончательно уйдет с российского рынка. Причины такого решения не называются. Американский производитель выплатит российским сотрудникам компенсации после ухода бренда с отечественного рынка.
О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят масс-маркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.