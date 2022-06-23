Cisco решила прекратить свою деятельность в России и Белоруссии

Cisco приняла решение о постепенном прекращении деятельности в России и Белоруссии

Американская компания Cisco, разрабатывающая сетевое оборудование, приняла решение прекратить свою деятельность в России и Белоруссии, пишет Reuters.

Отмечается, что корпорация объявила о приостановке всех бизнес-операций в указанных странах еще в марте на фоне событий на Украине.

Ранее стало известно, что Nike окончательно уйдет с российского рынка. Причины такого решения не называются. Американский производитель выплатит российским сотрудникам компенсации после ухода бренда с отечественного рынка.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят масс-маркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

