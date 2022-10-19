В России опровергли переговоры о возобновлении импорта Cisco

Российский IT-холдинг IBS опроверг переговоры о возобновлении импорта оборудования Cisco

Российский IT-холдинг IBS опроверг переговоры об организации импорта оборудования и ПО американской Cisco. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

«Группа компаний IBS не ведет и не планирует вести переговоры с компанией Cisco об организации поставок телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении IBS.

Ранее 19 октября газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке связи заявила, что ушедший из России американский разработчик может возобновить поставки в Россию. По информации собеседников издания, компания намеревается ввозить продукцию через посредника — в качестве дистрибьютора назвали компанию IBS. Источники не исключили и прямые поставки продукции, поскольку еще в апреле Минфин США вывел телекоммуникационное оборудование из-под санкций.

На фоне этих сообщений замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что Россия должна препятствовать легкому возобновлению поставок ушедших западных компаний, таких как Cisco. Страна должна формировать спрос на собственную электронику с российским ПО, которая станет основой технологической независимости. Нишу, освобожденную Cisco, должны занять российские компании, полагает замминистра.