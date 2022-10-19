Российский замминистра захотел помешать поставкам Cisco

Замглавы Минпромторга заявил, что нельзя допустить легкого возвращения Cisco в Россию

Россия должна препятствовать легкому возобновлению поставок ушедших западных компаний, таких как Cisco, заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак. Слова чиновника цитирует РИА Новости.

«Не так давно американцы вывели из-под санкций телекоммуникационное оборудование, и сегодня в средствах массовой информации прошло, что Cisco собирается возвращаться на наш рынок. Самое главное, чтобы мы сами понимали, что нельзя допустить, чтобы эта компания легко вернулась в ту же нишу, которую освободила», — сказал замминистра.

По словам Шпака, страна должна формировать спрос на собственную электронику с российским ПО, которая станет основой технологической независимости. Нишу должны занять российские компании, полагает он.

Шпак прокомментировал сообщение газеты «Известия» о том, что Cisco может возобновить поставки в Россию, используя дистрибуторскую модель продаж, то есть работая через посредника. Потенциальный партнер IBS комментировать данные не стал. О прекращении деятельности в стране компания объявила 23 июня.

В России на фоне ухода Cisco, Dell и HP начал расти спрос на подержанные серверы. Один из участников рынка продаж, компания ServerMall, еще в марте распродала свои запасы, даже неликвидное оборудование (серверы возрастом более десяти лет), после чего начала завозить подержанные серверы из-за рубежа.