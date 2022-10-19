Российский замминистра захотел помешать поставкам Cisco
Россия должна препятствовать легкому возобновлению поставок ушедших западных компаний, таких как Cisco, заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак. Слова чиновника цитирует РИА Новости.
«Не так давно американцы вывели из-под санкций телекоммуникационное оборудование, и сегодня в средствах массовой информации прошло, что Cisco собирается возвращаться на наш рынок. Самое главное, чтобы мы сами понимали, что нельзя допустить, чтобы эта компания легко вернулась в ту же нишу, которую освободила», — сказал замминистра.
По словам Шпака, страна должна формировать спрос на собственную электронику с российским ПО, которая станет основой технологической независимости. Нишу должны занять российские компании, полагает он.
Шпак прокомментировал сообщение газеты «Известия» о том, что Cisco может возобновить поставки в Россию, используя дистрибуторскую модель продаж, то есть работая через посредника. Потенциальный партнер IBS комментировать данные не стал. О прекращении деятельности в стране компания объявила 23 июня.
В России на фоне ухода Cisco, Dell и HP начал расти спрос на подержанные серверы. Один из участников рынка продаж, компания ServerMall, еще в марте распродала свои запасы, даже неликвидное оборудование (серверы возрастом более десяти лет), после чего начала завозить подержанные серверы из-за рубежа.