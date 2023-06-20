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16:26, 20 июня 2023Моя страна

В Карачаево-Черкесии проведут фестиваль в честь Дня молодежи

Фестиваль в честь Дня молодежи пройдет в Карачаево-Черкесии в июне

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи, проведут в Карачаево-Черкесии в июне. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на министра по делам молодежи республики Ибрагима Тоторкулова.

Мероприятие пройдет 24 июня. Ожидается, что участие в нем примут свыше 2 тысяч человек в возрасте от 18 до 35 лет.

«Это яркое событие, объединяющее молодых людей. Гости праздника смогут прямо на мероприятии посетить выставки картин молодых авторов, автовыставки, мотовыставки, фотобудку», — пояснил Тоторкулов.

Он отметил, что главной целью праздника станет вовлечение молодежи в общественную жизнь и творческую деятельность, а также объединение жителей с разными интересами.

Ранее сообщалось, что в Крыму в июле пройдет фестиваль пленэрной живописи «С любовью к жизни. Донбасс — Арт — Крым». Участников ждут мастер-классы, творческие лаборатории, перфоманс и другие активности.

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