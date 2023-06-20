В российском регионе за сотрудничество с иностранцами задержали сотрудника МВД

Baza: на Сахалине за сотрудничество с иностранцами задержали начальника центра ПФД МВД

В Южно-Сахалинске задержали 57-летнего начальника центра психофизиологической диагностики (ПФД) регионального управления МВД за сотрудничество с иностранным государством. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, полицейскому вменяется статья 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ, которую внесли в российское законодательство летом 2022 года. Фабула обвинения неизвестна, так как дело засекречено.

Уточняется, что задержанный дал признательные показания. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Он занимает должность руководителя центра с апреля 2022 года.

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