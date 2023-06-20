В Росгвардии рассказали о запуске курсов подготовки операторов дронов-камикадзе

В Московской области открылись курсы подготовки операторов дронов-камикадзе для СВО

В Московской области Росгвардия открыла курсы подготовки операторов дронов-камикадзе для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 20 июня, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, подготовка ведется совместно с учебным центром «Пустельга». Первый выпуск пилотов-операторов был подготовлен на базе одной из воинских частей Росгвардии в Подмосковье. Для этого были развернуты компьютерные классы, аудитория технической подготовки и база для отработки практических навыков.

Среди первых выпускников учебного центра военнослужащие Росгвардии, представители вооруженных сил и силовых ведомств. Помимо пилотов здесь готовят инструкторов FPV-систем для подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО.

Обучение пилота занимает 4 недели, инструктор стажируется дополнительный месяц. За это время пилот обучается на симуляторах, осваивает теоретическую часть, инженерную и техническую подготовку. Задача — обучить оператора конкретным тактическим задачам в боевой обстановке с использованием FPV-систем.

19 июня сообщалось, что китайские производители дронов задумались о сборке беспилотников в России.