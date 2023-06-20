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22:58, 20 июня 2023Мир

В США назвали контрнаступление ВСУ атакой камикадзе

Радиоведущий из США Никсон назвал контрнаступление ВСУ атакой камикадзе

Фото: Unsplash

Американский радиоведущий Гарланд Никсон прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Никсон возмутился организацией контрнаступления ВСУ и назвал его атакой камикадзе. По мнению журналиста, название этой операции оказалось пропагандистским термином, который сыграл на руку России. Киев подтолкнули к катастрофе, уверен он.

«Они взяли кучу несчастных придурков, посадили их в разные танки, без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем сказали одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление! <...> Это не наступление, это атака камикадзе!» — подчеркнул ведущий.

Ранее издание Politico писало, что Киев обращался к США с просьбой умерить ожидания от начавшегося контрнаступления и не торопить его ход. Отмечалось, что Госдеп и американский Совет нацбезопасности рассматривают возможность сократить помощь ВСУ, если военные не достигнут значимых успехов на поле боя.

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    Марина Совина
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