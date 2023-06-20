В США назвали контрнаступление ВСУ атакой камикадзе

Радиоведущий из США Никсон назвал контрнаступление ВСУ атакой камикадзе

Американский радиоведущий Гарланд Никсон прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Никсон возмутился организацией контрнаступления ВСУ и назвал его атакой камикадзе. По мнению журналиста, название этой операции оказалось пропагандистским термином, который сыграл на руку России. Киев подтолкнули к катастрофе, уверен он.

«Они взяли кучу несчастных придурков, посадили их в разные танки, без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем сказали одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление! <...> Это не наступление, это атака камикадзе!» — подчеркнул ведущий.

Ранее издание Politico писало, что Киев обращался к США с просьбой умерить ожидания от начавшегося контрнаступления и не торопить его ход. Отмечалось, что Госдеп и американский Совет нацбезопасности рассматривают возможность сократить помощь ВСУ, если военные не достигнут значимых успехов на поле боя.