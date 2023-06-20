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12:31, 20 июня 2023Бывший СССР

Российский полковник высказался о действиях ВСУ после окончания контрнаступления

Полковник Литовкин: контрнаступление ВСУ закончится, когда начнется дефицит снарядов

Фото: РИА Новости

В случае потери большого числа военных и оружия в ходе контрнаступления, после его завершения вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перейти к действиям в рамках небольших тактических групп. Их целью может стать совершение различных диверсий. Об этом в разговоре с Лентой.ру заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Я думаю, когда у Украины будет исчерпана бронетехника, когда начнется дефицит снарядов, большие потери личного состава, контрнаступление прекратится. Тогда Украина перейдет к действиям небольших тактических групп, чтобы наносить удары по нашим приграничным областям», — считает военный эксперт.

Литовкин добавил, что у России есть большой опыт борьбы с такого рода группировками, страна сможет успешно им воспользоваться и в рамках борьбы с группировками ВСУ.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинское контрнаступление может закончиться через три недели. Он добавил, что после отражения наступления ВСУ российские войска сами перейдут к активным действиям.

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