Музей Мирового океана в Калининграде откроет библиотеку в корпусе с куполом

Музей Мирового океана в Калининграде откроет библиотеку в корпусе «Планета океан»

Музей Мирового океана в Калининграде планирует открыть библиотеку в корпусе с куполом «Планета океан». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает «Новый Калининград».

Библиотеку планируется разместить на верхнем этаже комплекса, под самой макушкой. Посещать ее сможет любой гость музея.

«Часть книг для библиотеки уже поступила в музей от Русского географического общества. Это издания РГО, рассказывающие о великих географических открытия, путешествиях и самых живописных уголках России, рекомендованных к обязательному посещению», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что для библиотеки приобрели репринты антикварных изданий.

В экспозиционный корпус «Планета океан» помимо библиотеки войдут военно-морской центр «Куб воды», и фондохранилище с экспозицией «Глубина» и образовательным центром «ОКЕАНиЯ». Музейный центр станет уникальным комплексом, который сохраняет и представляет знание об океане — посетители смогут увидеть кинопланетарий, обсерваторию, поучаствовать в интерактивных занятиях и потрогать руками многие экспонаты.