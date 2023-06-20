Россиянка отказалась от стрижки волос на 10 лет и показала результат

Сибирячка Татьяна Киргизова избегала стрижек и отрастила волосы длиной 160 сантиметров

Сибирячка Татьяна Киргизова отказалась от стрижки волос на 10 лет и показала результат. Соответствующий материал публикует KP.RU.

Отмечается, что жительница Читы с ростом 165 сантиметров отрастила пряди длиной 160 сантиметров, избегая походов к парикмахеру. При этом 23-летняя россиянка указала, что они не доставляют ей проблем. Так, она моет их раз в неделю в течение 25 минут, используя шампунь, маску и бальзам, а также сыворотки и масла. Однако девушке приходится тратить на косметические средства пять тысяч рублей в месяц.

«Все думают, что волосы очень тяжелые и что у меня от них болит голова или кожа. Но это не так! Косы весят около трех килограммов, но я этого не ощущаю», — пояснила она.

При этом собеседница издания заявила, что подобная длина волос также была у ее обеих прабабушек. Киргизова считает, что длина прядей во многом зависит от генетической предрасположенности и здоровья.

В июне 2022 года популярная в соцсетях блогерша с двухметровыми волосами назвала лучший способ, который помогает ей ускорить их рост. В начале ролика 23-летняя девушка, известная в сети как Австралийская Рапунцель, наносит на кожу головы масло розмарина. Затем она берет щетку с заостренными зубцами и делает массаж головы.