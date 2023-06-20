В Минцифры заявили об отсутствии планов ограничить мессенджеры для общения

Шадаев заявил об отсутствии планов ограничить мессенджеры для личного общения

Глава Минцифры Максут Шадаев высказался о возможности ограничить мессенджеры в России для общения. Об этом пишет ТАСС.

«Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет», — заверил министр. Другие подробности не приводятся.

Ранее Шадаев оценил перспективу блокировки в России популярного мессенджера WhatsApp. Руководитель министерства заявил об отсутствии в настоящий момент обсуждений этого вопроса. По его словам, предпосылок для этого нет.

Перед этим WhatsApp впервые оштрафовали в России за отказ удалить запрещенную информацию. Компанию обязали выплатить три миллиона рублей. Причиной стала размещенная в мессенджере информация о препарате «Лирика», для которого установлены особые правила оборота. Ранее WhatsApp в России привлекался к ответственности за отказ локализовать данные отечественных пользователей.