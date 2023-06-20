В МИД Украины заявили о постоянной нехватке оружия

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы партнеры ни дали, пока не закончен конфликт. В эфире украинского телевидения он отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления, передает РИА Новости.

«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно», — подчеркнул Кулеба.

Говоря об ожиданиях от саммита НАТО, глава МИД страны заявил, что Киеву нужен реальный шаг к членству в альянсе.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется на создание альянса оборонных индустрий для обеспечения нужд страны. По его мнению, это позволит решить вопросы регулярности поставок вооружения украинским войскам и интеграции оборонной промышленности Украины в западную оборонную отрасль.