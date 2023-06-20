В МИД Украины заявили о постоянной нехватке оружия
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы партнеры ни дали, пока не закончен конфликт. В эфире украинского телевидения он отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления, передает РИА Новости.
«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно», — подчеркнул Кулеба.
Говоря об ожиданиях от саммита НАТО, глава МИД страны заявил, что Киеву нужен реальный шаг к членству в альянсе.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется на создание альянса оборонных индустрий для обеспечения нужд страны. По его мнению, это позволит решить вопросы регулярности поставок вооружения украинским войскам и интеграции оборонной промышленности Украины в западную оборонную отрасль.