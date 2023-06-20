Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:03, 20 июня 2023Бывший СССР

В МИД Украины заявили о постоянной нехватке оружия

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы партнеры ни дали, пока не закончен конфликт. В эфире украинского телевидения он отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления, передает РИА Новости.

«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно», — подчеркнул Кулеба.

Говоря об ожиданиях от саммита НАТО, глава МИД страны заявил, что Киеву нужен реальный шаг к членству в альянсе.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется на создание альянса оборонных индустрий для обеспечения нужд страны. По его мнению, это позволит решить вопросы регулярности поставок вооружения украинским войскам и интеграции оборонной промышленности Украины в западную оборонную отрасль.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В США обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС
    Российские военные взяли в плен бойцов 65-й механизированной бригады ВСУ
    В ЕС заявили о продолжающемся снижении поставок газа из России
    Макрон подтвердил размещение на Украине ЗРК SAMP/T
    Тренер назвала пять лучших упражнений для мышц внутренней поверхности бедер
    Найдена 3000-летняя мумия в листьях коки
    Голикова назвала процент производимых в России лекарств
    В МИД Украины заявили о постоянной нехватке оружия
    Байден оценил отношения США и Китая
    Диетолог назвала помогающий быстрее уснуть напиток
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.