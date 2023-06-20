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20:11, 20 июня 2023Мир

Президент Чехии высказался о возможности военного конфликта между Западом и КНР

Президент Чехии Павел заявил, что конфликта между Западом и КНР в ближайшее время не будет

Фото: Daniel Vogl / Globallookpress.com

Конфликта между Западом и КНР не стоит ожидать в обозримом будущем. Так о возможности военного противостояния высказался президент Чехии Петр Павел, передает РИА Новости.

«Я считаю, что вооруженный конфликт между Западом и Китаем в ближайшее время не произойдет», — заявил он. Вместе с тем президент отметил, что не следует «повторять ошибки бездействия» и верить в то, что, если просто закрыть глаза, ничего подобного не случится.

В своей речи Павел также обратил внимание, что уважение к международному праву и отделяет мир от хаоса и варварства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. На переговорах в Пекине он заверил главу КНР Си Цзиньпина, что США не заинтересованы в новой холодной войне и не намерены вступать в вооруженный конфликт с Китаем.

Также стало известно, что президент США Джо Байден хочет встретиться Си Цзиньпином и рассчитывает сделать это в ближайшие месяцы. Он заявил о намерении обсудить с председателем КНР существующие между государствами разногласия и урегулировать их.

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    Алина Гончарова
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