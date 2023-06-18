Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:46, 18 июня 2023Мир

Байден захотел встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы

Президент США Байден рассчитывает на встречу с главой КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Президент США Джо Байден хочет встретиться с главой КНР Си Цзиньпином и рассчитывает на это в ближайшие месяцы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Я надеюсь, что в течение нескольких следующих месяцев я снова встречусь с Си [Цзиньпином]», — заявил американский лидер.

Байден отметил, что хотел бы обсудить с председателем КНР существующие между государствами разногласия и урегулировать их.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что не считает руководство Китая виновным в полете «шпионского шара» над США в феврале 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского раскрыли тактику контрнаступления ВСУ
    В США захотели лишить Украину американских ракет
    В России объяснили резкую смену позиции Киева по урегулированию
    Россиян предупредили о схеме мошенников с AirDrop
    Названы порты для передачи техники Запада ВСУ
    Маск призвал вернуть Байдену пароль от аккаунта в Twitter
    Страны G7 отметили важность восстановления транспортной инфраструктуры Украины
    Пленный заявил о мобилизации украинцев даже с пороком сердца
    В Турции предложили направить «армию» для защиты Парижа
    Врач развеял мифы о полезных свойствах алкоголя
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.