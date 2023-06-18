Байден захотел встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы

Президент США Байден рассчитывает на встречу с главой КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы

Президент США Джо Байден хочет встретиться с главой КНР Си Цзиньпином и рассчитывает на это в ближайшие месяцы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Я надеюсь, что в течение нескольких следующих месяцев я снова встречусь с Си [Цзиньпином]», — заявил американский лидер.

Байден отметил, что хотел бы обсудить с председателем КНР существующие между государствами разногласия и урегулировать их.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что не считает руководство Китая виновным в полете «шпионского шара» над США в феврале 2023 года.

