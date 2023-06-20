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18:22, 20 июня 2023Среда обитания

Стало известно об эмиграции родственников жены Бондарчука

«7 дней»: родители актрисы Паулины Андреевой уехали из России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Родственники российской актрисы Паулины Андреевой, жены режиссера Федора Бондарчука, эмигрировали из России. Об этом стало известно изданию «7 дней».

Журналисты выяснили, что родители актрисы развелись и уехали в разные страны. Мать Андреевой Мария переехала в Италию, а отец — в Израиль, там же якобы поселились братья актрисы Игорь и Борис.

До этого телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что Бондарчук переехал в Санкт-Петербург. Смена места жительства оказалась связана с работой.

Ранее ведущий программы «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович порассуждал об эмиграции. Он выразил уверенность в том, что человек может изменить что угодно, включая место жительства, однако не способен поменять отчество.

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    Нина Ташевская
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