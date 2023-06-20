Стало известно об эмиграции родственников жены Бондарчука

«7 дней»: родители актрисы Паулины Андреевой уехали из России

Родственники российской актрисы Паулины Андреевой, жены режиссера Федора Бондарчука, эмигрировали из России. Об этом стало известно изданию «7 дней».

Журналисты выяснили, что родители актрисы развелись и уехали в разные страны. Мать Андреевой Мария переехала в Италию, а отец — в Израиль, там же якобы поселились братья актрисы Игорь и Борис.

До этого телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что Бондарчук переехал в Санкт-Петербург. Смена места жительства оказалась связана с работой.

Ранее ведущий программы «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович порассуждал об эмиграции. Он выразил уверенность в том, что человек может изменить что угодно, включая место жительства, однако не способен поменять отчество.