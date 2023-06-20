Американский инвестор заявил о развенчании популярного западного мифа о России

Американский инвестор Шостак заявил, что ПМЭФ опроверг тезис о международной изоляции РФ

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) развенчал популярный западный миф о международной изоляции России. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, прошедшее мероприятие опровергло указанный тезис, хотя на нем присутствовало меньшее, чем в прошлые годы, количество иностранных участников.

Шостак добавил, что в этом году на ПМЭФ Восток сменил Запад и подобный тренд продолжится в дальнейшем. Он отметил, что Россия будет все больше ориентировать торговые и финансовые потоки на Ближний Восток и Азию.

Ранее сообщалось, что крупные американские СМИ обратили внимание на речь Владимира Путина на ПМЭФ: больше всего их привлекли слова президента России об экономическом положении страны и размещении ядерного оружия в Белоруссии.

