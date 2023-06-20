Уничтожившему танк Leopard российскому военному вручили миллион рублей

Бойцу ВС России Андрею Кравцову вручили премию 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard

Российскому военному Андрею Кравцову, который уничтожил танк Leopard немецкого производства в ходе боя во время специальной военной операции (СВО) на Украине, вручили миллион рублей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве уточнили, что данная денежная премия была учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».

Сенатор Совфеда от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин передал сертификат Кравцову в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского.

До этого Карелин пообещал миллионные премии военнослужащим за захват техники и уничтожение командиров Вооруженных сил Украины. Он объяснил, что вознаграждения будут проводить на деньги представителей бизнес-сообщества Сибири.

Сенатор тогда отметил, что региональные предприниматели сами обратились к нему с подобной идеей. Уточнялось, что за подбитый танк Leopard можно получить миллион рублей, а за зенитный ракетный комплекс Patriot производства США — 10 миллионов рублей. На аналогичную премию можно рассчитывать после поимки того или иного украинского командира.

