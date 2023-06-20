Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 20 июня 2023Россия

Уничтожившему танк Leopard российскому военному вручили миллион рублей

Бойцу ВС России Андрею Кравцову вручили премию 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Российскому военному Андрею Кравцову, который уничтожил танк Leopard немецкого производства в ходе боя во время специальной военной операции (СВО) на Украине, вручили миллион рублей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве уточнили, что данная денежная премия была учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».

Сенатор Совфеда от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин передал сертификат Кравцову в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского.

До этого Карелин пообещал миллионные премии военнослужащим за захват техники и уничтожение командиров Вооруженных сил Украины. Он объяснил, что вознаграждения будут проводить на деньги представителей бизнес-сообщества Сибири.

Сенатор тогда отметил, что региональные предприниматели сами обратились к нему с подобной идеей. Уточнялось, что за подбитый танк Leopard можно получить миллион рублей, а за зенитный ракетный комплекс Patriot производства США — 10 миллионов рублей. На аналогичную премию можно рассчитывать после поимки того или иного украинского командира.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    В России осужденные теперь смогут пойти на военную службу по контракту. Как участие в боях даст им шанс на свободу?
    Лавров назвал цели Запада в Нагорном Карабахе
    Названа наиболее часто выдающая шенген россиянам страна
    На российском пороховом заводе произошел взрыв
    МИД назвал предполагаемый день завершения зерновой сделки
    В Евросоюзе признали нехватку ресурсов для производства боеприпасов
    Стало известно о судьбе пропавших на Волге в Астраханской области москвичей
    Российские десантники применили новый дрон «Альбатрос»
    Стало известно о состоянии пострадавшего в конфликте с маэстро Понасенковым
    Тренер назвал лучшее упражнение для прокачки трицепса
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.